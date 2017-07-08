В Доме шахмат имени Тиграна Петросяна состоялась отчётно-выборная конференция Федерации шахмат Армении, которую вёл председатель Федерации шахмат Армении, президент Республики Армения Серж Саргсян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, до начала работы конференции присутствующие минутой молчания почтили память своих коллег, ушедших из жизни в течение прошедших четырёх лет: Ашота Анастасяна, Гагика Ованнисяна, Степана Авагягна, Армена Никогосяна, Эдуарда Мнацаканяна, Роберта Буниатяна и Альберта Арутюнова.

В рамках повестки дня конференция обсудила выполненную федерацией работу за отчётный период - 2013-2017 годы, наметила дальнейшие дела, а также заслушала отчёт контрольной комиссии и провела выборы председателя федерации и состава правления. Обсуждены также текущие вопросы.

Выполненные за отчётный период работы представил первый заместитель председателя федерации Смбат Лпутян. В результате обсуждений отчёт оценен положительно. Председатель контрольной комиссии Армен Геворкян представил отчёт комиссии, который утверждён делегатами конференции.

Затем состоялись выборы руководящих органов федерации - председателя и состава президиума. В должности председателя Федерации шахмат Армении единогласно переизбран президент Республики Армения Серж Саргсян. Делегаты конференции обсудили и утвердили состав президиума федерации и контрольной комиссии.

После выборов состоялось перовое заседание новоизбранного президиума Федерации шахмат Армении.

Президиум, согласно уставу федерации, утвердил кандидатуры заместителей председателя, исполнительного директора, генерального секретаря, которые входят в состав Совета федерации. Первым заместителем председателя федерации избран Смбат Лпутян, заместителями - Тарон Маргарян, Левон Йолян, исполнительным директором Грачик Тавадян, генеральным секретарём Микаел Андриаян. Почётным председателем Федерации шахмат Армении переизбран Ваник Закарян.

На заседании утверждены также список комиссий федерации и кандидатуры председателей комиссий.

Председатель Федерации шахмат Армении, президент Серж Саргсян от имени федерации сегодня наградил Золотой медалью имени Тиграна Петросяна двух заслуженных ветеранов -Юрия Арустамяна и Алёшу Хачатряна.