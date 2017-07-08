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Режим Алиева не может позволить себе длительную войну из-за спада в экономике – Forbes


Авторитетнейший  журнал Forbes обратился  к  участившимся случаям роста  напряженности на  арцахско-азербайджанской  границе и провел анализ причинно-следственных связей с экономикой  Азербайджана, переживающей  период спада.

«18 мая Азербайджан  вызвал гнев Минской группы  ОБСЕ  и МИД России, нарушив хрупкое  перемирие, достигнутое в  прошлом году. Это чрезвычайная критика со стороны традиционно нейтральных структур», - пишет автор статьи Мовсес Тер-Ованисян. 

Отмечается, что мишенью использованных Азербайджаном израильских противотанковых систем  Spike стала  ПВО ВС Арцаха.

«Перед этим  Азербайджан несколько раз заявлял о насилии со стороны  Армении. С таким заявлением он выступал и в 2015г., когда обвалилась национальная валюта – манат, что привело к  тому, что азербайджанец  со средним уровнем жизни потерял почти половину  своих сбережений», - как передает Арменпресс, пишет автор, подчеркнув, что за этим кризисом последовало проявление  насилия - крупнейшее после  Бишкекского перемирия-1994 между  Арменией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном. 

«На той же неделе, когда Азербайджан  атаковал систему  ПВО Арцаха, Межбанк страны провалили оплату  100 млн кредита и в Нью-Йорке объявил о своем банкротстве. После  этого банк выдал энергетическому  гиганту  SOCAR $2 млрд кредита, однако компания также не  оправдала надежд и удостоилась негативной  оценки со стороны S&P Global Rating», - пишет Мовсес Тер-Ованисян.

Резкий  спад рейтинга, падение выработки нефти и газа, а  также сферы  строительства, сопровождающиеся инфляцией – автор сравнивает ситуацию в  Азербайджане «с голландской  болезнью, когда развитие определенных отраслей  экономики сопровождается со спадом в  других. В стремлении сохранить свою власть, зависящую от нефтеприбылей,  Алиеву не  остается ничего иного, как  успокоить население, объединив  его вокруг флага.

… Широкомасштабная  агрессия  в  апреле  прошлого года произошла  накануне  скандала с панамскими документами, доказавшими вовлеченность Алиевых в махинациях», - пишет  Forbes.

По словам автора, участившиеся случаи обострения  Азербайджаном ситуации на границе однозначно обусловлены как спадом экономики страны, так и желанием Азербайджана раскрыть возможности военной  техники, купленной у  России, Турции и Израиля. А недавнее размещение  и выведение  10 танков близ села  Талыш автор считает не чем иным, как намерением ввести в заблуждение.

«Режим Алиева не  может позволить себе длительную войну, в  то время как нефтяная инфраструктура страны может оказаться под угрозой, так  что он просто ограничится столкновениями подобно тем, которые  мы  видели в прошлом году», - пишет   Forbes.

 

Сюзи Мурадян



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