Режим Алиева не может позволить себе длительную войну из-за спада в экономике – Forbes

Авторитетнейший журнал Forbes обратился к участившимся случаям роста напряженности на арцахско-азербайджанской границе и провел анализ причинно-следственных связей с экономикой Азербайджана, переживающей период спада.

«18 мая Азербайджан вызвал гнев Минской группы ОБСЕ и МИД России, нарушив хрупкое перемирие, достигнутое в прошлом году. Это чрезвычайная критика со стороны традиционно нейтральных структур», - пишет автор статьи Мовсес Тер-Ованисян.

Отмечается, что мишенью использованных Азербайджаном израильских противотанковых систем Spike стала ПВО ВС Арцаха.

«Перед этим Азербайджан несколько раз заявлял о насилии со стороны Армении. С таким заявлением он выступал и в 2015г., когда обвалилась национальная валюта – манат, что привело к тому, что азербайджанец со средним уровнем жизни потерял почти половину своих сбережений», - как передает Арменпресс, пишет автор, подчеркнув, что за этим кризисом последовало проявление насилия - крупнейшее после Бишкекского перемирия-1994 между Арменией, Нагорным Карабахом и Азербайджаном.

«На той же неделе, когда Азербайджан атаковал систему ПВО Арцаха, Межбанк страны провалили оплату 100 млн кредита и в Нью-Йорке объявил о своем банкротстве. После этого банк выдал энергетическому гиганту SOCAR $2 млрд кредита, однако компания также не оправдала надежд и удостоилась негативной оценки со стороны S&P Global Rating», - пишет Мовсес Тер-Ованисян.

Резкий спад рейтинга, падение выработки нефти и газа, а также сферы строительства, сопровождающиеся инфляцией – автор сравнивает ситуацию в Азербайджане «с голландской болезнью, когда развитие определенных отраслей экономики сопровождается со спадом в других. В стремлении сохранить свою власть, зависящую от нефтеприбылей, Алиеву не остается ничего иного, как успокоить население, объединив его вокруг флага.

… Широкомасштабная агрессия в апреле прошлого года произошла накануне скандала с панамскими документами, доказавшими вовлеченность Алиевых в махинациях», - пишет Forbes.

По словам автора, участившиеся случаи обострения Азербайджаном ситуации на границе однозначно обусловлены как спадом экономики страны, так и желанием Азербайджана раскрыть возможности военной техники, купленной у России, Турции и Израиля. А недавнее размещение и выведение 10 танков близ села Талыш автор считает не чем иным, как намерением ввести в заблуждение.

«Режим Алиева не может позволить себе длительную войну, в то время как нефтяная инфраструктура страны может оказаться под угрозой, так что он просто ограничится столкновениями подобно тем, которые мы видели в прошлом году», - пишет Forbes.

Сюзи Мурадян