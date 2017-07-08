Госдеп назвал соглашение Трампа и Путина первым шагом к деэскалации в Сирии

Соглашение Трампа и Путина о прекращении огня в юго-западной части Сирии, достигнутое президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, необходимо довести до полноценной договоренности. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на слова американского дипломата, принимавшего участие в переговорах.

Госдеп назвал договоренность о прекращении огня в юго-западной части Сирии с 9 июля первым шагом к деэскалации сирийского конфликта.

«Это первый шаг к предполагаемому более комплексному и прочному соглашению о прекращении огня и деэскалации в Сирии, чем те, которые стороны пытались достичь в прошлом», - заявил источник.

О прекращении огня в юго-западной части Сирии президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились 7 июля во время своей первой личной встречи, прошедшей в кулуарах саммита G20 в Гамбурге. К их соглашению присоединились также Израиль и Иордания - государства, имеющие общую границу с Сирией.