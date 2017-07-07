Экс-чемпион мира профессионального бокса в суперсредней весовой категории по версии WBO Артур Абрахам готов к предстоящему поединку.

Как передает «Арменпресс»,- профессиональный боксер 37-летний Артур Абрахам (46-5-0, 30 нокаутов) готов к поединку, который состоится 15 июля в Лондоне.Соперником является британец 27-летний Крис Юбенк младший (24-1-0, 19 нокаутов).

Будет разыгран титул чемпиона мира по версии IBO.