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Левон Аронян стартовал ничьей на турнире Гран-При в Женеве


Лидер армянских шахмат Левон Аронян стартовал ничьей во втором туре Гран При ФИДЕ, который проводится в Женеве.

Как передает «Арменпресс», -  в первом туре Левон Аронян белыми сыграл вничью с предствителем Китая  Ли Чао.

Победы одержали Майкл Адамс, Эльянов, Пентала Харикришнаи Тимур Раджабов.

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