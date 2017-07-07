Левон Аронян стартовал ничьей на турнире Гран-При в Женеве

Лидер армянских шахмат Левон Аронян стартовал ничьей во втором туре Гран При ФИДЕ, который проводится в Женеве.

Как передает «Арменпресс», - в первом туре Левон Аронян белыми сыграл вничью с предствителем Китая Ли Чао.

Победы одержали Майкл Адамс, Эльянов, Пентала Харикришнаи Тимур Раджабов.