Предстоящие новости: 07.07.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 7-го июля, состоится закрытие второго этапа программы Твиннинг ЕС.

В Доме приемов правительства Армении состоится официальное открытие Французских дней здравоохранения в Армении с участием посла Франции в Армении и министра здравоохранения Армении. Делегацию французских производителей медтехники и лекарств возглавит директор российского агентства «Бизнес-Франс» Патрик Боннар.

Сегодня, 7-го июля, состоится мероприятие в рамках Дней энергетической эффективности ЕС в Армении. С речью выступит посол Петр Свитальский.

В ИТУ «Абовян» состоится спортивное мероприятие с участием осужденных женщин, организованное при содействии Минстерства по делам спорта и молодежи Армении, Министерства юстиции Армении и мэрии Абовяна.

Сегодня, 7-го июля, стартует международная научная конференция на тему «Подвергнувшийся стрессу человек», посвященная 80-летию профессора Адель Тадевосян.

В Дом-музей Арама Хачатуряна состоится прослушивание в рамках фестиваля «Армения». В концертном зале имени Арама Хачатуряна в 19:00 состоится концертный вечер «Звучит Ереван».

Сегодня, 7-го июля, в Аграрном университете состоится выездное заседание биологической группы президиума НСН Армении.

В Министерстве территориального управления и развития Армении сегодня, 7-го июля, состоится заседание межведомственной комиссии по реализации действий проекта «Чистая Армения».

В мэрии Еревана сегодня, 7-го июля, состоится пресс-конференция вице-мэра Еревана Арама Сукиасяна и председателя Ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос» Арутюна Хачатряна.

Сегодня, 7-го июля, состоится пресс-конференция на тему укрупнения общин.

Сегодня, 7-го июля, в Торгово-производственном комплексе «Мир золота» состоится выставка-продажа «Армения: дни ювелирного дела 2017».

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