Инвесторы Казахстана заинтересованы деятельностью в СЗТ Сюника

Делегация Казахского инвестиционного агентства в течение двух месяцев два раза побывала в Армении и обсудила с правительством инвестиционные проекты. Как сообщает Арменпресс, об этом 6 июля сказал журналистам посол Казахстана в Армении Тимур Уарзаев. По его словам, эти проекты могут быть полезны для Армении.

«Сотрудничество зависит от условий, которые будут предложены правительством Армении. предварительные обсуждения проходили вокруг СЗТ Сюника в сферах строительства, гостиничной экономики, предоставления услуг и др. Инвестиции возможны, только если стороны начнут бизнес-сотрудничество», - сказал посол, добавив, что глава правительства Армении и соответствующее министерство заверили, что в стране действуют довольно благоприятные условия для инвесторов.

Уразаев отметил, что подобные вопросы не решаются за один день: все рассчитывается.