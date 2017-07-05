Арабские страны получили ответ Катара на свой ультиматум

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет получили ответ Катара на выдвинутый ультиматум, сообщает телеканал "Аль-Арабия". "Четыре страны получили ответ Катара при посредничестве Кувейта перед окончанием продленного срока (действия ультиматума. - Прим. ред.), который запросил Его Высочество шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, эмир Кувейта", - говорится в совместном заявлении четырех государств. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Арабские страны также пообещали "своевременно" обнародовать совместный ответ.

На прошлой неделе истекли дополнительные 48 часов, выделенные Катару для выполнения требований арабских стран.

В Дохе выдвинутые условия называли нереалистичными.

"Речь там идет не о терроризме, а об отмене свободы СМИ, нарушении суверенитета и вмешательстве во внутренние дела", - отметил глава МИД страны Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани. В то же время он подчеркнул, что Катар в сложившейся ситуации занимал и будет занимать конструктивную позицию.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет пятого июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее к ним присоединились и другие арабские страны.

Двадцать третьего июня Кувейт, который выступил посредником, передал Катару список требований арабских государств. Ультиматум содержит 13 пунктов, среди которых снижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела соседей, а также остановка вещания спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".