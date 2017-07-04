«Политическая коррупция серьезно вредит авторитету международных организаций»: Армен Ашотян

4 июля председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям А.Ашотян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Болгария в РА Марию Павлову Цодорска-Каймактчиеву. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя гостью в НС, А.Ашотян отметил: “Армяно-болгарские межгосударственные отношения имеют прочный исторический фундамент, создающий предпосылки для более эффективного взаимодействия в различных сферах”.

Обоюдно подчеркнута важность сотрудничества внешнеполитических комиссий и групп дружбы парламентов двух стран.

В ходе беседы стороны обратились как к двустороннему, так и многостороннему международному сотрудничеству.

Собеседники коснулись механизмов и стратегии сотрудничества на межпарламентских площадках. Г-н Ашотян подчеркнул важность соблюдения в международных парламентских организациях принципа “чистой работы”, а также необходимость борьбы с коррупцией в надгосударственных форматах. “С целью исключения коррупции на международных парламентских площадках Армения готова к полноценному сотрудничеству – для избавления повесток дня структур от подобных порочных явлений”, - отметил председатель комиссии НС .

На встрече стороны отметили важность заключения на брюссельской ассамблее нового Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС и его ратификации в национальных парламентах.

Обсуждены также вопросы региональной стабильности. Г-н Ашотян подчеркнул важность действенных превентивных шагов международного сообщества в отношении Азербайджана, пропагандирующего ксенофобию на государственном уровне и инициирующего провокации на границе. “Нужны действенные механизмы – от экономических санкций до политической изоляции этого государства, которое путем авантюр, ксенофобии на государственном уровне делает все возможное для дестабилизации региона”, - отметил председатель комиссии.

Посол Цодорска-Каймактчиева подчеркнула роль МГ ОБСЕ в процессе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта и отметила, что Болгария не видит альтернативы мирному урегулированию проблемы. Она особо выделила важность взвешенной позиции международного сообщества в разрешении конфликта.

Стороны затронули также вопросы взаимодействия на парламентском уровне.