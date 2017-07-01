Время в Ереване: 11:07:36,   1 Июль

В Ливане вышла книга о мучениках восточных церквей


Американский научно-профессиональный  университет Ливана издал на арабском языке книгу «Мученики восточных церквей».

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе католикосата Великого Дома  Киликийского.

Книга объемом более 1000 страниц издана по инициативе Союза воспитанников Дпреванка Маронитской  церкви.

Около года назад редакция книги встретилась с  Католикосом Великого Дома  Киликийского Арамом Первым и выслушала его поручения в связи реализацией проекта.

В  книге  рассказывается также об армянских святых мучениках, погибших в церквях Ближнего Востока.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

Amazon keyword tool



Яндекс.Метрика
Страница конфигурации