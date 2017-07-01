В Ливане вышла книга о мучениках восточных церквей
Американский научно-профессиональный университет Ливана издал на арабском языке книгу «Мученики восточных церквей».
Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе католикосата Великого Дома Киликийского.
Книга объемом более 1000 страниц издана по инициативе Союза воспитанников Дпреванка Маронитской церкви.
Около года назад редакция книги встретилась с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым и выслушала его поручения в связи реализацией проекта.
В книге рассказывается также об армянских святых мучениках, погибших в церквях Ближнего Востока.
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