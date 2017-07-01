В Ливане вышла книга о мучениках восточных церквей

Американский научно-профессиональный университет Ливана издал на арабском языке книгу «Мученики восточных церквей».

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе католикосата Великого Дома Киликийского.

Книга объемом более 1000 страниц издана по инициативе Союза воспитанников Дпреванка Маронитской церкви.

Около года назад редакция книги встретилась с Католикосом Великого Дома Киликийского Арамом Первым и выслушала его поручения в связи реализацией проекта.

В книге рассказывается также об армянских святых мучениках, погибших в церквях Ближнего Востока.