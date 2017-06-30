«Ереван Карта»: турист может купить карту перед приездом в Армению и воспользоваться ее многочисленными возможностями

Программа «Ереван Карта» позволит посещающим Армению туристам бесплатно посетить более 40 музеев, достопримечательностей Еревана, принять участие в экскурсиях, из аэропорта «Звартноц» бесплатно проехать в любую часть города или бесплатно ездить на метро, а также получить скидки в более 150 партнерских организациях. Как сообщает Арменпресс, официальный старт программы состоялся 30 июня в Национальной галерее Армении.

«Программа создана для популяризации культурно-исторического наследия и туристических достопримечательностей Еревана. Это единый электронный пакет услуг, с помощью которого турист может получить много информации о городе. Он может онлайн заказать пакет и пользоваться его возможностями», - в беседе с Арменпресс отметил руководитель проекта Армен Багдагулян.

Замминистра культуры Армении Арев Самуэлян отметила, что для создания карты была проведена длительная работа.

«Программа впервые реализуется в регионе, но она успешно действует в ряде европейских стран. Думаю, она будет способствовать популяризации нашей культуры», - сказала замминистра.

“Ереван Карта” — это туристический пакет, который является уникальным средством, дающим возможность пользоваться привилегиями почти во всех учреждениях и услугами, предлагаемыми в городе. Карта дает право бесплатного посещения музеев, аттракционов, бесплатного участия в городских турах и пользования городским транспортом (такси, метро).

Картой также можно получать скидки в течение 1 года в лучших ресторанах, магазинах, отелях и в других партнерских организациях, число которых превышает 150. Заплатив единожды небольшую сумму за пакет, в который входит единая электронная карта для бесплатных входов в учреждения, уникальный путеводитель (135 листов), карта города, мобильное приложение, мобильная SIM-карта (с возможностью бесплатных звонков оператору и с бесплатным интернетом) и бесплатная 12-часовая (9:00-21:00) информационная поддержка, пользователь может насладиться насыщенным, увлекательным путешествием и сэкономить деньги.