Американец спас тонущего в реке олененка

Во время отдыха в комплексе с прокатом лодок Choto Marina, который располагается в городе Ноксвилл (американский штат Теннесси), мужчина спас тонущего олененка. Видеозапись случившегося опубликовала на своей странице в Facebook девушка американца Кейтлин Ридделл 25 июня. За пять дней ролик просмотрели более 7,6 тысячи раз,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.