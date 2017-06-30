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Американец спас тонущего в реке олененка


Во время отдыха в комплексе с прокатом лодок Choto Marina, который располагается в городе Ноксвилл (американский штат Теннесси), мужчина спас тонущего олененка. Видеозапись случившегося опубликовала на своей странице в Facebook девушка американца Кейтлин Ридделл 25 июня. За пять дней ролик просмотрели более 7,6 тысячи раз,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.



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