Крутивший мяч на зубной щетке индиец побил мировой рекорд
Житель индийского штата Пенджаб побил мировой рекорд после того, как в течение 53 секунд держал во рту зубную щетку, на которой крутился баскетбольный мяч. Такого результата добился 25-летний Сандит Синх,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.
Видеозапись достижения опубликовали на YouTube-канале Guinness World Records 28 июня. Ролик просмотрели более 18 тысяч раз.
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