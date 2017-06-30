Крутивший мяч на зубной щетке индиец побил мировой рекорд

Житель индийского штата Пенджаб побил мировой рекорд после того, как в течение 53 секунд держал во рту зубную щетку, на которой крутился баскетбольный мяч. Такого результата добился 25-летний Сандит Синх,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Видеозапись достижения опубликовали на YouTube-канале Guinness World Records 28 июня. Ролик просмотрели более 18 тысяч раз.