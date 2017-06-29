Представитель МИД Армении посчитал неприемлемым наличие закрытых границ в регионе

В Стамбуле 29 июня состоялось 36-е заседание Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС), завершающее председательство Турции в ЧЭС. В заседании приняли участие руководители и представители внешнеполитических ведомств стран-членов ЧЭС, стран-наблюдателей при ЧЭС и стран-партнеров ЧЭС по секторальному диалогу.

Начальник Департамента многостороннего и двустороннего экономического сотрудничества МИД Армении Ашот Кочарян, который выступил с речью.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, Ашот Кочарян в своем выступлении коснулся реформ в ОЧЭС, отметил важность развития экономического компонента организации, подчеркнув, что региональное сотрудничество должно включать всех стран-членов ЧЭС и не может быть реализовано при наличии закрытых границ и препятствий свободному перемещению товаров.

Он отметил, что Армения является предлагающей сложные технологические решения и услуги страной и занимает особое место на всемирной карте ИТ. Кочарян добавил, что в Армении созданы благоприятные законодательные и свободные инвестиционные условия для предпринимательства.

По итогам встреча был принят ряд резолюций, решений и предложений. Председательство в ЧЭС на период с июля по декабрь 2017 года перешло к Украине.