Водитель маршрутки, отказавшийся перевезти ребенка с инвалидностью, получил строгий выговор

Водитель маршрутки по 12-му маршруту Еревана, отказавшийся перевезти ребенка с инвалидностью, получил письменный строгий выговор от своего начальства за ненадлежащее обслуживание клиентов и невежливое поведение. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал начальник управления по информации и связям с общественностью мэрии Еревана Артур Геворгян. По его словам, после инцидента сотрудники соответствующего отдела мэрии Еревана встретились с хозяином линии и уточнили детали.

«Если подобное повторится, водитель будет уволен»,- сказал начальник управления по информации и связям с общественностью мэрии Еревана Артур Геворгян.

На своей странице в Facebook Асмик Согомонян написала, что 28-го июня ее дочь с внучкой в инвалидной коляске подошли к полупустой маршрутке по 12-му маршруту, однако не смогли сесть, так как водитель отъехал с открытой дверью, крикнув: «Думаете, это грузовик?».

Этот инцидент сурово осудили в соцсетях.