Судебное заседание по делу о захвате полка ППС было отложено: между подсудимыми и полицейскими произошла потасовка

До начала выездного судебного заседания по делу о захвате полка ППС судья Артуш Габриэлян отложил заседание. Как передает «Арменпресс», судья заявил, что многие отсутствуют, и заседание перенесли на 12-е июля, 11 часов.

До начала выездного судебного заседания по делу о захвате полка ППС 28 июня произошла потасовка между подсудимыми, полицейскими и судебными приставами.

В суде общей юрисдикции ереванских районов Аван и Нор Норк, подсудимых Арега Кюрегяна, Смбата Барсегяна, Мхитара Аветисяна силой вывели из зала суда.

Многие адвокаты отсутствовали.