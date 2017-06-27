В рамках первого тура квалификации Лиги чемпионов «Алашкерт» одержал победу над чемпионом Андорры
В рамках первого тура квалификации Лиги чемпионов армянская победитель первенства Армении «Алашкерт» одержал победу над клубом «Санта-Колома». Как сообщает Арменпресс, «Алашкерт» одержал победу над чемпионом Андорры со счетом 1:0. Игра состоялась на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.
Ответная игра состоится в Андорре через неделю.
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