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В рамках первого тура квалификации Лиги чемпионов «Алашкерт» одержал победу над чемпионом Андорры


В рамках первого тура квалификации Лиги чемпионов армянская победитель первенства Армении «Алашкерт» одержал победу над клубом «Санта-Колома». Как сообщает Арменпресс, «Алашкерт» одержал победу над чемпионом Андорры со счетом 1:0. Игра состоялась на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.

Ответная игра состоится в Андорре через неделю.



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