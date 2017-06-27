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Сона Погосян завоевала бронзовую медаль


Член сборной Армении по тяжелой атлетике Сона Погосян намерена в будущем году стать чемпионкой мира. В этом году ей удалось завоевать бронзовую медаль на молодежном первенстве мира, однако этим она не удовлетворится.

 «Я хорошо оцениваю свое выступление, я смогла завоевать бронзовую медаль, однако этим я не удовлетворюсь – хочу достичь  большего. В будущем году хочу стать чемпионкой мира»,- сказала она.

Как передает «Арменпресс», член сборной Армянии по тяжелой атлетике Сона Погосян стала бронзовой призершей чемпионата мира, который проходил в Токио.

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