Решением судьи Мнацакана Мартиросяна суда общей юрисдикции ереванских районов Кентрон и Норк-Мараш, обвиняемый в участии в массовых беспорядках Арарат Хандоян приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Его адвокат сказал что опротестует приговор. Прокурор требовал приговорить Арарата Хандояна к 4 годам лишения свободы.

Согласно обвинительному заключению, Арарат Хандоян, брат члена группы «Сасна црер» Араика Хандояна, участвовал в массовых беспорядках 20 июля, применил насилие к полицейским, пытался отобрать у полицейского щит. Адвокат Ара Карагезян считает эти обвинения необоснованными.