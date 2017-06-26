Цифровая повестка ЕАЭС охватит все сферы экономики стран Союза

Это решение приняли вице-премьер-министры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на втором заседании рабочей группы по подготовке Основных направлений цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года.

Другим важным итогом встречи стало решение о том, что цифровая повестка ЕАЭС будет проводиться как согласованная политика, а национальные программы цифровой трансформации пяти государств евразийского интеграционного объединения должны быть максимально синхронизированы.

Второе заседание рабочей группы высокого уровня (с участием вице-премьер-министров государств-членов ЕАЭС) прошло в штаб-квартире ЕЭК 23 июня. В повестку встречи вошли вопросы, связанные с определением ключевых позиций стран Союза. В том числе по формату взаимодействия при реализации цифровой повестки ЕАЭС, принципам выбора проектов, имеющих интеграционный потенциал и выступающих локомотивами опережающего инновационного развития, принципам и механизмам формирования при ЕЭК экспертных площадок,передает Арменпресс.

Важным итогом заседания стало то, что представители пяти стран согласились с тем, что реализация цифровой повестки ЕАЭС затронет все сферы сотрудничества, включая новые направления цифровой экономики, а многие проекты будут иметь кросс-функциональный характер.

В ходе обмена мнениями вице-премьер-министры пришли к единому мнению о необходимости проведения согласованной политики в этой сфере. В связи с этим было признано, что внедрение постиндустриальных технологий и форм деятельности может привести к внесению изменений и дополнений в Договор о ЕАЭС. Как отметил Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, «цифровая повестка Союза будет успешно реализована только в том случае, если удастся обеспечить гармонизацию и синхронизацию национальных программ в этой сфере». Одновременно объединение интеграционных процессов и компетенций, накопленных в ходе реализации проектов в каждом из государств ЕАЭС, позволит расширить спектр возможностей всех стран и обеспечить обмен лучшими практиками.

Вице-премьер-министры поддержали идею придания Основным направлениям цифровой повестки ЕАЭС до 2025 года формата стратегического документа, в котором будут сформулированы направления сотрудничества стран Союза в рамках развития цифровой экономики, предложены механизмы реализации и программа действий, включая при необходимости заключение дополнительных соглашений между государствами-членами.

Участники встречи согласились, что при отборе проектов в сфере цифровой экономики могут прорабатываться инициативы, предложенные двумя и более странами Союза и имеющие интеграционный потенциал. Использование гибкого подхода на стадии выбора проектов – анализа и оценки реализуемости – позволит учесть интересы и приоритеты всех стран, а также различную скорость внедрения инновационных решений в ЕАЭС и сложность проектов. Было отмечено, что уже обсуждаются проекты, интересные всем пяти государствам, в том числе инициативы по маркировке продукции, прослеживаемости товаров, развитию цифровых платежных систем и ряд других.

Вице-премьер-министры стран Союза поддержали предложение о создании при ЕЭК проектного центра, обеспечивающего профессиональную экспертизу инициатив. Для участия в его работе планируется привлечь экспертов, а площадка центра может стать местом проведения дискуссий и форсайтов, определяющих векторы перехода к новому технологическому укладу и видение перспективной программы цифровой трансформации для различных отраслей.