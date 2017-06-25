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Попавший в аварию близ Марнеули автобус Москва-Ереван осуществлял пассажироперевозку незаконно  


Попавший в аварию близ Марнеули армянский автобус Москва-Ереван, осуществлявший пассажироперевозку, принадлежит компании “Альберт тур”. Компания участвовала в  тендере на осуществление  регулярных пассажироперевозок  по маршруту Ереван-Брянск. Однако попавший  в  аварию автобус не был в  списке транспортных средств, представленных на тендер.  Он осуществлял пассажироперевозку  незаконно. 

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве транспорта, связи и IT-технологий  РА.

Кроме  того, в  течение  своей  деятельности компания  допускала ряд нарушений,  в связи с чем 23 мая 2017г.  была  оштрафована Транспортной  инспекцией Министерства транспорта, связи и IT-технологий  РА на сумму 450 тысяч драмов, а 13 июня – на 900 тысяч драмов.  

Как  ранее сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 25 июня в 11:08 часов в МЧС РА  из департамента ЧС МВД Грузии поступила предварительная информация  о том, что на 35-м километре трассы Тбилиси-Гардабани автобус марки Scania с г/н  97 DT 777 am  (водитель А.О.) столкнулся с автомобилем марки Nissan Tiida с г/н  IL 100 KA (водитель Этери Гавашелишвили).

В 13:04 часов из департамента ЧС МВД Грузии поступила предварительная информация о том, что ДТП произошло на трассе Марнеули-Тбилиси, близ села Тсаласкури. Из пассажиров автобуса пострадали Маргарита  Мартиросян (60 лет), Барбара Петросян (60 лет),  Маргарита Кириева (78 лет). Маргарита Мартиросян и Барбара Петросян были доставлены в больницу города Марнеули, где  получили соответствующую медпомощь и были выписаны.



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