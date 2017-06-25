Попавший в аварию близ Марнеули автобус Москва-Ереван осуществлял пассажироперевозку незаконно  

Попавший в аварию близ Марнеули армянский автобус Москва-Ереван, осуществлявший пассажироперевозку, принадлежит компании “Альберт тур”. Компания участвовала в тендере на осуществление регулярных пассажироперевозок по маршруту Ереван-Брянск. Однако попавший в аварию автобус не был в списке транспортных средств, представленных на тендер. Он осуществлял пассажироперевозку незаконно.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве транспорта, связи и IT-технологий РА.

Кроме того, в течение своей деятельности компания допускала ряд нарушений, в связи с чем 23 мая 2017г. была оштрафована Транспортной инспекцией Министерства транспорта, связи и IT-технологий РА на сумму 450 тысяч драмов, а 13 июня – на 900 тысяч драмов.

Как ранее сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 25 июня в 11:08 часов в МЧС РА из департамента ЧС МВД Грузии поступила предварительная информация о том, что на 35-м километре трассы Тбилиси-Гардабани автобус марки Scania с г/н 97 DT 777 am (водитель А.О.) столкнулся с автомобилем марки Nissan Tiida с г/н IL 100 KA (водитель Этери Гавашелишвили).

В 13:04 часов из департамента ЧС МВД Грузии поступила предварительная информация о том, что ДТП произошло на трассе Марнеули-Тбилиси, близ села Тсаласкури. Из пассажиров автобуса пострадали Маргарита Мартиросян (60 лет), Барбара Петросян (60 лет), Маргарита Кириева (78 лет). Маргарита Мартиросян и Барбара Петросян были доставлены в больницу города Марнеули, где получили соответствующую медпомощь и были выписаны.