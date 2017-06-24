Дочь Трампа вызвали в суд по делу об обувном плагиате

Дочь президента США Дональда Трампа Иванку вызвали в суд по делу о плагиате дизайна обуви. Об этом в субботу, 24 июня, сообщает Bloomberg.

По постановлению районного суда Манхэттена, она должна явиться на слушания до конца октября текущего года. Показания ей разрешили дать не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне, где она проживает в настоящее время.

Иск к Иванке Трамп, ее компании IT Collection LLC, а также производителю обуви Marc Fisher Holdings подала итальянская компания Aquazzura. В компании посчитали, что Иванка скопировала дизайн их босоножек Wild Thing стоимостью почти 800 долларов. Признаки плагиата в Aquazzura увидели в модели Hettie за 150 долларов, которая была выпущена под собственной маркой Иванки Трамп, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru