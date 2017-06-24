МВФ подтвердил предоставление Армении кредита в $21.6 млн

Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил размер кредита Армении в 2017г.

Как передает Арменпресс, МВФ отмечает, что благодаря мобилизации доходов и повышения результативности расходов власти Армении продолжают проводить эффективную бюджетно-налоговую политику остаются верными взятым на себя обязательствам.

Ожидается, что в 2017г. экономическая активность в Армении повысится, несмотря на риски и вызовы. МВФ отмечает, что укрепление внутренней конкуренции и проведение преобразований играют важную роль для развития частного сектора и диверсификации экономики страны.

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил 5-ю и окончательную инспекцию выполнения экономических задач в Армении в рамках трехгодичной программы “Пролонгированного финансирования”. Завершение процесса пересмотра дает возможность предоставления Армении кредита в $21.6 млн. В марте-2014 МВФ утвердил трехгодичную программу “Пролонгированного финансирования” ($111.57 млн).