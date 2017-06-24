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МВФ подтвердил предоставление Армении кредита в $21.6 млн


Исполнительный  совет Международного валютного фонда утвердил размер кредита  Армении в  2017г.

Как  передает Арменпресс,  МВФ отмечает, что благодаря  мобилизации доходов  и повышения  результативности расходов  власти Армении продолжают  проводить  эффективную бюджетно-налоговую политику остаются верными взятым на  себя  обязательствам. 

Ожидается, что в 2017г. экономическая активность в Армении повысится, несмотря  на  риски и вызовы. МВФ отмечает, что укрепление внутренней  конкуренции и проведение  преобразований играют важную роль для  развития частного сектора и диверсификации экономики страны.

Исполнительный  совет Международного валютного фонда завершил 5-ю и окончательную инспекцию выполнения  экономических задач в Армении в рамках трехгодичной программы “Пролонгированного финансирования”. Завершение процесса пересмотра  дает возможность  предоставления  Армении  кредита в $21.6 млн. В  марте-2014 МВФ  утвердил  трехгодичную программу “Пролонгированного финансирования” ($111.57 млн).

 

 



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