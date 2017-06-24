Белый дом хочет сохранять гибкость санкций против России

Белый дом хочет сохранять гибкость при применении санкций против России. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, օб этом на брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь президента США Шон Спайсер.

На вопрос о том, важны ли для администрации сроки принятия нового санкционного пакета, он ответил: "Что нас действительно беспокоит, - так это чтобы у исполнительной ветви власти сохранялись полномочия и гибкость в плане применения санкций... для эффективного достижения цели".

О необходимости гибкости в санкционной политике ранее говорил и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В США под этим обычно подразумевается нежелание исполнительной власти соглашаться с тем, чтобы санкции закреплялись Конгрессом и приобретали силу закона, обязательного к исполнению.

"В целом в подходе к санкциям нас беспокоит прежде всего то, как Конгресс их оформляет и не чревато ли это потенциальным подрывом полномочий исполнительной власти", - сказал Спайсер.







