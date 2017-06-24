В Китае более 100 человек пропали без вести в результате схода оползня

Более 100 человек оказались погребены под потоками грязи в результате схода оползня в уезде Маосянь в китайской провинции Сычуань. Как передает “Арменпресс” об этом сообщает Интерфакс.

В уезде стихией были разрушены около 40 домов.

Сейчас на пострадавшей территории идет поисково-спасательная операция. Спасатели пытаются найти выживших. Причиной схода оползня стали проливные дожди.