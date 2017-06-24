В Китае более 100 человек пропали без вести в результате схода оползня
Более 100 человек оказались погребены под потоками грязи в результате схода оползня в уезде Маосянь в китайской провинции Сычуань. Как передает “Арменпресс” об этом сообщает Интерфакс.
В уезде стихией были разрушены около 40 домов.
Сейчас на пострадавшей территории идет поисково-спасательная операция. Спасатели пытаются найти выживших. Причиной схода оползня стали проливные дожди.
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