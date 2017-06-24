Александр Петросян покинул «Гандзасар-Капан»

Защитник команды «Гандзасар-Капан» Александр Петросян покинул клуб.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба клуба. Контракт с футболистом не продлен.

Александр Петросян был в команде в 2008-2009, 2012-2017гг. в текущем сезоне он провел 22 игры.