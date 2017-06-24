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Александр Петросян покинул «Гандзасар-Капан»


Защитник команды «Гандзасар-Капан» Александр Петросян покинул клуб.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает пресс-служба  клуба. Контракт с футболистом не  продлен.

 Александр Петросян был в команде в 2008-2009, 2012-2017гг.  в  текущем сезоне он провел 22 игры.



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