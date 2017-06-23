Предложений о вложении 8 млрд долларов США в энергетический сектор Армении не поступало: разъяснение

Предложений о вложении 8 млрд долларов США в энергетический сектор Армении не поступало. Это инвестиционный потенциал в сфере солнечной энергетики. Как сообщает Арменпресс, коснувшись слухов об инвестициях в размере 8 млрд долларов США в энергетическую сферу, об этом написал в Фейсбуке замминистра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Армении Айк Арутюнян.

«Заявление посла США относится к инвестиционному потенциалу, который у нас будет при максимально эффективной реализации наличествующего потенциала» - сказал замминистра.

По словам Айка Арутюняна, 8 миллиардов долларов – это оценка на основе экспертного анализа, который был представлен министерством энергетической инфраструктуры и природных ресурсов.

«Это вклад, необходимый для реализации технически эффективной реализации всего ресурса солнечной энергетики. Однако мы не сразу пойдем на это. Нам необходимо обеспечить безопасность и надежность, а также доступность энергетической системы. Солнечная энергия должна быть конкурентоспособной по отношению к другим технологиям, и не должна оказывать негативное воздействие на потребительскую цену», - пояснил он.

Существует проект, согласно которому выполняется реализация потенциала солнечной энергии. Объявлен конкурс на строительство электростанции в 55 мегаватт.

«Без особых трудностей возможно будет до конца 2019 года иметь в энергетической системе Армении солнечные мощности в 100-110 мегаватт», - заверил Арутюнян.