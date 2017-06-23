Подписано письмо-соглашение между НС Армении и посольством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян и Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джудит Фарнуорт 23 июня в Позолоченном зале НС подписали письмо-соглашение, которым предусматривается реализация программы развития возможностей НС Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, программа НС будет осуществлена непосредственно Международным центром человеческого развития.

Председатель НС А.Баблоян после подписания соглашения отметил: “Сегодня мы подписали документ, дающий старт сотрудничеству нового качества. Закрепленные Конституцией за НС Армении полномочия и повышение роли парламента предполагают расширение функций законодательного органа, совершенствование возможностей постоянных комиссий и аппарата”.

Спикер НС, подчеркнув важность изучения и применения передового опыта, отметил, что парламент открыт для сотрудничества, и в будущем разрабатываемые совместными усилиями программы будут реализованы.

Чрезвычайный и Полномочный посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джудит Фарнуорт в своем слове подчеркнула, что Соединенное Королевство, имея долгий опыт парламентского управления, приветствует проводимые в Армении конституционные реформы, цель которых – сделать страну парламентской республикой.

По словам посла, подписание данного соглашения дает возможность установить тесные связи между двумя парламентами – с целью развития механизмов парламентского контроля и возможностей аппарата.