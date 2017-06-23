Есть желающие превратить программу "Восточное партнерство" в антироссийскую затею. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью белорусским СМИ.

"Восточное партнерство" является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести восточных соседей — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины.

"Кстати, мы говорили нашим партнерам и на постсоветском пространстве, в том числе партнерам из Республики Беларусь и нашим евросоюзовским коллегам в ходе контактов с ними, что мы бы не хотели, чтобы вот и известная программа "Восточное партнерство" использовалась для того, чтобы ставить так называемые фокусные страны перед ложным выбором", — сообщил он.

По его словам, РФ была готова с самого начала сотрудничать с проектом "Восточного партнерства", предлагала Брюсселю "поискать проекты, которые в рамках этой программы будут объединять страны ЕС, страны, которые являются фокусными в рамках "Восточного партнерства" и которые также включали бы в себя участие Российской Федерации".

"С тех пор мало, чего получилось, к сожалению. Но мы не делали из этого трагедию, хотя мы знаем, как кое-кто хочет этот, в принципе, нацеленный на достижение полезных результатов процесс опять превратить в антироссийскую некую затею", — добавил Лавров.



