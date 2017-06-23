Британский отель впервые в мире нанял штатного синоптика

Лондонский отель London Marriott Hotel County Hall первым в мире взял на работу штатного метеоролога. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Daily Mail.

На такую должность приняли шотландского синоптика и телеведущую Кирсти Маккейб (Kirsty McCabe). Основываясь на прогнозах погоды, 42-летний специалист будет составлять для постояльцев специальные маршруты.

К примеру, в дождливый день Маккейб предложит туристам отправиться на спектакль или в музей, а в ясный — посоветует покататься на колесе обозрения или заняться другими развлечениями на открытом воздухе. Метеоролог будет к услугам клиентов London Marriott Hotel County Hall 24 часа в сутки, семь дней в неделю.