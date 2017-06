СМИ назвали Ким Кардашьян новой владелицей часов Жаклин Кеннеди

Новой владелицей часов, которые принадлежали бывшей первой леди США Жаклин Кеннеди, стала американская телезвезда Ким Кардашьян. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает TMZ. По данным издания, за них она отдала 379,5 тысяч долларов. Аукцион прошел в Rockefeller Centre в Нью-Йорке,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Часы Cartier, о которых идет речь, выполнены из золота 750 пробы, в заводную головку инкрустирован сапфир. Украшение подарил Кеннеди ее шурин — принц Станислав Радзивилл. На оборотной стороне выгравирована надпись «Stas to Jackie 23 Feb. 63 2:05 am to 9:35 pm». Эксперты оценивали их стоимость в 120 тысяч долларов.