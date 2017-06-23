NYT: США направляют в Сирию группу гражданских для помощи мирным жителям

Администрация президента США Дональда Трампа направляет в Сирию группу гражданских, чтобы попытаться вернуть стабильность в регионы, освобожденные поддерживаемой США оппозицией от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*, пишет газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.

По данным издания, группа состоит из семи человек. В ее состав входят представители госдепа США и сотрудники служб безопасности, некоторые уже прибыли в Сирию. Целью миссии гражданской группы, информация об отправке которой не была обнародована, является предотвращение гуманитарного кризиса и оказание помощи сирийцам в возвращении домой. Специалисты организуют работы по очистке территорий от отставленных боевиками придорожных бомб, восстановлению электроснабжения и доступа к питьевой воде,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.