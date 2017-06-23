Предстоящие новости: 23.06.2017

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 23-го июня, председатель НС Армении Ара Баблоян и посол Великобритании Джудит Фарнуорт подпишут соглашение по программе правительства Великобритании об увеличении возможностей НС Армении. Программу будет осуществлять Международный центр гуманитарного развития.

Сегодня, 23-го июня, состоится очередное заседание правительства Армении. Будут утверждены места для бесплатного профессионального обучения на 2017/2018 учебный год.

В Международном университете «Евразия» состоится открытие Второй ежегодной международной молодежной научной конференции.

В ЕГУ состоится открытие 11-ой Международной конференции «Микро- и наноэлектроника полупроводников».

НС Армении одобрило программу правительства Армении: «за» проголосовали 64 депутата, «против»- 31. До начала голосования фракции блоков «Царукян» и «Елк» заявили, что будут голосовать «против». Сегодня экспертное сообщество выскажется о программе правительства Армении.

На площади Свободы состоится концерт Военного оркестра министерства обороны Великобритании. 21-го июня оркестр провел мастер-класс в Консерватории.

В СКК имени Демирчяна состоится премьера музыкально-драматического шоу «Амен» компании «AMEN Project», которое посвящено истории армянского народа.

У Стадиона «Раздан» состоится представление нового экомобиля Nissan Leaf. Приутствующим будет предоставлена возможность самим опробовать экомобиль, оценив его возможности.

Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter