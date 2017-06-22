Для шейха сделали гигантский Ford Mustang на базе пикапа Ram

Для арабского шейха построили самый большой Ford Mustang в мире. Кузов спорткара установили на шасси полноразмерного пикапа Ram образца 2015 модельного года, оснащенного 6,4-литровым восьмицилиндровым двигателем.

Проект выполнил дизайнер Хуссейн Альбагали по заказу шейха Хамада бин Хамдана аль Нахьян. Постройка полноприводного автомобиля, выполненного в стилистике машин 1920-х годов, заняла семь месяцев,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Для «Мустанга» растянули кузов и подготовили новые кузовные панели. Машина выполнена в единственном экземпляре. Более детальной информации об этом автомобиле нет.