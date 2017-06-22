Для запрета ввоза на территорию Армении азербайджанской продукции надо будет вводить официальные санкции, разработать механизмы. Вопрос касается не только Армении – в последнее время на азербайджанском рынке появились армянские картофель и абрикосы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал социолог директор Центра социологических исследований "Социометр" Агарон Адибекян.





Есть два способа нейтрализовать угрозу, исходящую от оказавшихся на армянском рынке азербайджанских продуктов, сказал Агарон Адибекян.



"Либо нужно окончательно наложить эмбарго на такую продукцию и ввести санкции, либо создать возможности взаимодействия. Если ситуация оставлена на самотек как сейчас, то не нужно удивляться происходящему", - сказал он.



Ранее пресс-служба Комитета по госдоходам Армении сообщила, что на днях был пресечен импорт ряда товаров азербайджанского происхождения. Сотрудники КПП "Бавра" в машинах, прибывших в Армению из Грузии, обнаружили более чем полтонны пищевой соли и чая азербайджанского происхождения. В апреле государственная служба безопасности продуктов питания в ходе масштабных проверок зафиксировала случаи сбыта яблок из Азербайджана.



По его словам, в такой неконтролируемой ситуации опасность заключается в том, что о происхождении и качестве таких продуктов ничего неизвестно. Он также добавил, что бизнесмены во все времена не останавливались ни перед чем для реализации своего товара и получения прибыли."Если страны воюют друг с другом или не имеют дипотношений, это не значит, что страны не ведут бизнес. Примером тому - Турция, с которой у нас нет дипотношений, но она является шестым по объему продукции экспортером в Армению", - отметил он.По данным Нацстатслужбы импорт из Турции в Армению за 2015 год составил $136,9 млн. против $232,3 млн. в предыдущем году (спад на 41%). Турецкие товары составляют 4,2% от всего импортируемого объёма товаров в Армению.Адибекян также добавил, что не только азербайджанские товары появляются на армянских прилавках, в Азербайджане время от времени также обнаруживается армянская продукция."Это в основном коньяк, сигареты, картофель, абрикосы. Ситуацию на азербайджанском рынке будет сложно контролировать, если в скором времени вся продукция стран ЕАЭС будет маркироваться как продукция, произведенная в Союзе", - сказал социолог.