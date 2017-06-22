Орел спикировал на лодку канадского рыбака и украл рыбу
Пользователь Facebook Эштон Филлипс опубликовал видео, в котором орел пикирует на его лодку и крадет рыбу, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
Это произошло в окрестностях канадского Ванкувера. По словам автора ролика, птица появилась неожиданно.
Видео Филлипса посмотрели уже более миллиона человек, поделились им больше больше 28 тысяч. Сам автор отметил, что он не ожидал такой реакции. "Всем оно очень, очень понравилось", — пояснил он.
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