В Гемании в отношении гражданина Турции возбуждено уголовное дело по обвинению в шионаже

Федеральная прокуратура Германии возбудила в отношении гражданина Турции возбуждено уголовное дело по обвинению в шионаже. Его обвиняют в шпионаже в отношении курдских организаций Германии, начиная с 2015 года. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

32-летний подозреваемый Мехмет Фатих С. был задержан еще в декабре 2016 года. Его обвиняют в шпионаже в отношении курдских организаций Германии, в пользу турецкой разведки. Федеральная прокуратура Германии заявляет, что подозреваемый получил за это вознаграждение в размере 30 тысяч евро.