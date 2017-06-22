В Германии Эрдогану не предоставляют помещений для встречи с единомышленниками

В разных городах Германии отказались предоставить Эрдогану помещение для встречи с единомышленниками. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает газета Deutsche Welle.

Президент Турции Эрдоган планирует 7-8-го июля принять участие в саммите G-20, который пройдет в Гамбурге. После этого он запланировал встречи с единомышленниками, однако представленные заявки были отвергнуты со стороны владельцев помещений, где эти встречи должны были проходить.

Владельцы зала в комплексе Westfalenhallen в Дортмунде отказали под предлогом занятости помещения под другое мероприятие.

В комплексе König-Pilsner-Arena в Оберхаузене отказали под предлогом ремонта помещения.

МИД Германии сообщает, что они не получали от турецкой стороны каких-либо официальных заявлений.

Представитель Союза турецких демократов – организации, действующей в Германии и находящейся в тесной связи с турецкими властями, Изет Байрак сообщил, что на данный момент вероятность выступления Эрдогана составляет 5%. По его словам, после отказа в комплексе Westfalenhallen в Дортмунде «по всей верроятности, тема закрыта».

Примечательно, что и накануне мероприятий к референдуму 16-го апреля в различных немецких городах запретили выступления турецких деятелей, что вызвало резкое недовольство Эрдогана, который сравнил действия Германии с решениями фашистского времени.