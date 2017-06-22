Европейские индексы снизились - 21-06-17

МОСКВА, 22 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 июня:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.32% и составил 12774.26 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.37% и составил 5274.26 пункта, британский FTSE снизился на 0.33% и составил 7447.79 пункта, российский MICEX снизился на 0.38% и составил 1850.81 пункта, а RTSI снизился на 0.80% и составил 972.56 пункта.