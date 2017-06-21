Картина "Мумия" (Mummy, 2017) режиссера Алекса Куртцмана с Томом Крузом и Расселом Кроу в главных ролях грозит принести своим создателям, в первую очередь кинокомпании Universal Pictures, убытки в размере $95 млн. Как передает Арменпресс, об этом сообщил портал Deadline со ссылкой на финальные подсчеты специалистов.

Согласно оценкам, доходы фильма от продажи билетов составят $375 млн: на внутреннем рынке США - $75 млн, на зарубежных рынках - $300 млн.

По действующей бизнес-модели, из этой суммы, полученной в мировом прокате, создателям картины достанется $146 млн. По данным Deadline, для того, чтобы выйти в ноль, необходимо получить с "Мумии" доход в $450 млн.

Столь разочаровывающие коммерческие результаты зафиксированы несмотря на первоначальный относительный успех ленты "Мумия", которая поставила рекорд по доходам в премьерную неделю для картины с участием Тома Круза, - $169,3 млн.

Однако "Мумия" не смогла поддержать крупный приток зрителей в первые дни показа в первую очередь на азиатском рынке, в особенности в Китае. Мощно стартовав в Азии, фильм на второй неделе резко сократил там аудиторию.