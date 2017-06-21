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Ким Кардашьян обвинили в умышленном затемнении своего цвета кожи


Американскую телезвезду Ким Кардашьян обвинили в том, что она специально затемнила цвет своей кожи для фотосессии в рамках новой рекламной кампании. Об этом сообщает People во вторник 20 июня.

36-летняя Кардашьян запустила собственную линию косметических средств KKW Beauty. Для анонсирования проекта она опубликовала на своей странице в Instagram снимок со ссылкой на страницу бренда.

По информации издания, множество пользователей соцсетей посчитали, что Кардашьян специально изменила цвет кожи с помощью фотошопа. По их мнению, таким образом американка попыталась привлечь больше внимания к своему бренду,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Фотография знаменитости в соцсети набрала около двух миллионов лайков. Всего за обновлениями на ее странице следят более 101 миллиона пользователей.

Кардашьян запустит собственную линию косметики 21 июня.

 

 

 

 



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