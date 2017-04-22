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В Марселе открыта площадь имени Согомона Тейлеряна


Площадь, расположенная на перекрестке  марсельских улиц  Валлон де  Монтенбло и Камбоджи, в рамках мероприятий  к 201-летию Геноцида армян названа именем Согомона Тейлеряна.

Как передает Арменпресс, на церемонии присутствовали мэр Марселя Жак-Клод Годен, глава административного района  Экс ан Прованс Ив Морен, общественные и политические  деятели, представители армянской  общины. Мероприятие  организовано координационным центром армянских общин.    

“Это признание  важной  роли армянской  общины  Марселя. Этой  акцией мы  говорим все, кто отрицает исторический  факт – Алиеву  и Эрдогану, что армянский  народ поднялся в  таком городе, как  Марсель”, - сказал Ив Морен.

Мэр  Марселя Жак-Клод Годен подчеркнул, что их желание – чтобы Конституционный  совет Франции признал результаты  голосования в парламенте, которым устанавливается уголовная ответственность за отрицание  Геноцида армян.   


 

В 1921г.  участвовал в  акции “Немезис” и получил задание убить одного из главных организаторов Геноцида армян – Талаата  пашу. 15 марта  того же  года он расстрелял Талаата  в Берлине, на улице Гарденберг в районе  Шарлоттенбург и был арестован. Однако состоявшийся 2 июня 1921г. в Германии судебный  процесс не признал Тейлеряна  виновным.



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