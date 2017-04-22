В Марселе открыта площадь имени Согомона Тейлеряна

Площадь, расположенная на перекрестке марсельских улиц Валлон де Монтенбло и Камбоджи, в рамках мероприятий к 201-летию Геноцида армян названа именем Согомона Тейлеряна.

Как передает Арменпресс, на церемонии присутствовали мэр Марселя Жак-Клод Годен, глава административного района Экс ан Прованс Ив Морен, общественные и политические деятели, представители армянской общины. Мероприятие организовано координационным центром армянских общин.

“Это признание важной роли армянской общины Марселя. Этой акцией мы говорим все, кто отрицает исторический факт – Алиеву и Эрдогану, что армянский народ поднялся в таком городе, как Марсель”, - сказал Ив Морен.

Мэр Марселя Жак-Клод Годен подчеркнул, что их желание – чтобы Конституционный совет Франции признал результаты голосования в парламенте, которым устанавливается уголовная ответственность за отрицание Геноцида армян.





В 1921г. участвовал в акции “Немезис” и получил задание убить одного из главных организаторов Геноцида армян – Талаата пашу. 15 марта того же года он расстрелял Талаата в Берлине, на улице Гарденберг в районе Шарлоттенбург и был арестован. Однако состоявшийся 2 июня 1921г. в Германии судебный процесс не признал Тейлеряна виновным.