В первом квартале-2017 отмечены обнадеживающие показатели – премьер посетил Минэкономразвития

Премьер-министр РА Карен Карапетян посетил Министерство экономического развития и инвестиций, где обсудил ход развития по разным отраслям экономики, а также вопросы, касающиеся отмеченных показателей, привлечению инвестиций, совершенствования бизнес-среды и т.д.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА.

Премьеру было доложено, что в первом квартале-2017 отмечены обнадеживающие показатели. В частности, рост активности составил 6,6%, промышленной продукции - 16,1%, туризма - 18,2% и т.д. Отмечено также, что существует потенциал для существенного роста экспорта.

Основные направления экспорта – металлы, вина, табачные изделия, ювелирная продукция, товары легкой промышленности, медикаменты. Цель: за ближайшие 5 лет обеспечить положительное сальдо. В ведомстве считают реальным достичь в 2017г. роста экспорта на 200 млн долларов, а в 2018-м, по прогнозам, рост составит 450 млн по сравнению с 2017г. По части логистических услуг компании также проявляют активность. Их число достигло уже 4.

Было также подчеркнуто, что основные рынки для увеличения сбыта армянской продукции – это страны ЕАЭС и ЕС, ОАЭ, Иран, Туркмения, Китай и т.д. В частности, предполагается в ближайшие три года увеличить объем экспорта в страны ЕАЭС до 400 млн долларов, в ЕС – до 100 млн.

“Вы обещаете, что в 2022г. экспорт превысит импорт. Сможете это обеспечить, знаете, какое производство увеличить для повышения экспорта, как уменьшить импорт?», - поинтересовался премьер, получив положительный ответ.

Было отмечено, что годовой объем экспорта составит не менее 20%, а в 2017-2018гг. в указанных отраслях будет создано 15 тыс. новых рабочих мест.

“Наша основная цель состоит в том, чтобы гражданин Армении был удовлетворен своими свободами, своей безопасностью, защищенностью, социальными и бытовыми условиями”, - сказал Карен Карапетян.

Премьеру было доложено, что в легкой промышленности уже есть четкие прогнозы и соответствующие сроки для инвестиций и открытия новых производств. По прогнозам, в 2018г. экспорт составит 56 млн долларов, при том что в 2016г. предполагаемый объем экспорта составлял 12 млн.

С повышением числа экспортеров и объемов экспорта периодически поднимается вопрос, связанный с возвратом оборотных средств, выплатой пошлин на границе и установлением особого режима для экспортеров. “Мы готовы к этому, не избегаем этого и стремимся достичь этого, благодаря реформам в КГД. Уверен – у нас получится”, - сказал премьер.

Премьеру представили меры по усовершенствованию бизнес-среды. В частности, было отмечено, что в докладе Всемирного банка Doing Business 2017 Армения на 38 месте среди 190 стран. Наша страна на 3-м месте в рейтинге СНГ и на 2-м – в регионе. Программой правительства на 2017г. предусмотрены 43 мероприятия, из которых 16 имеют прямое воздействие на рейтинговые показатели.

Премьер поинтересовался также, сколько потенциальных инвесторов обратились в министерство. Ему ответили, что на сегодняшний день обратились 224 потенциальных инвестора. У каждого из 5 инвесторов деятельность была признана логичной и получила продолжение.

Главе правительства были представлены также предпринимаемые министерством меры по импортозамещению.