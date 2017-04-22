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В первом квартале-2017 отмечены обнадеживающие показатели – премьер посетил Минэкономразвития


Премьер-министр РА  Карен Карапетян посетил Министерство экономического развития  и инвестиций, где  обсудил ход развития  по разным отраслям экономики, а также вопросы, касающиеся отмеченных показателей, привлечению инвестиций, совершенствования  бизнес-среды  и т.д.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ правительства РА.

Премьеру было доложено, что в первом квартале-2017 отмечены  обнадеживающие  показатели. В частности, рост активности составил 6,6%, промышленной продукции - 16,1%, туризма - 18,2% и т.д. Отмечено также, что существует потенциал для существенного роста  экспорта.  

Основные направления  экспорта – металлы, вина, табачные изделия, ювелирная продукция, товары  легкой  промышленности, медикаменты. Цель: за ближайшие  5  лет обеспечить положительное  сальдо. В ведомстве  считают реальным достичь в  2017г. роста  экспорта  на 200 млн долларов, а в 2018-м, по прогнозам, рост составит  450 млн по сравнению с 2017г. По части логистических услуг компании также проявляют активность. Их число достигло уже 4.  

Было также подчеркнуто, что основные рынки для  увеличения сбыта  армянской  продукции – это страны  ЕАЭС и ЕС, ОАЭ, Иран, Туркмения, Китай и т.д. В частности, предполагается в ближайшие  три года увеличить объем экспорта в страны  ЕАЭС до 400 млн долларов, в ЕС – до 100 млн.

“Вы обещаете, что в 2022г. экспорт превысит импорт. Сможете это обеспечить, знаете, какое  производство увеличить для  повышения  экспорта, как  уменьшить импорт?», - поинтересовался премьер, получив  положительный  ответ.   

Было отмечено, что годовой  объем экспорта составит не менее 20%, а в  2017-2018гг. в указанных отраслях будет создано 15 тыс. новых рабочих мест.  

“Наша основная цель состоит в  том, чтобы  гражданин Армении был удовлетворен своими свободами, своей  безопасностью, защищенностью, социальными и бытовыми условиями”, - сказал Карен Карапетян.  

Премьеру было доложено, что в легкой  промышленности уже есть четкие  прогнозы и соответствующие  сроки для  инвестиций и открытия  новых производств. По прогнозам, в  2018г. экспорт составит 56 млн долларов, при том что в  2016г. предполагаемый  объем экспорта  составлял 12 млн.   

С повышением числа экспортеров и объемов  экспорта периодически  поднимается вопрос, связанный с возвратом оборотных средств, выплатой пошлин на  границе и установлением особого режима для  экспортеров.  “Мы  готовы к этому, не  избегаем этого и стремимся достичь этого, благодаря  реформам в КГД. Уверен – у  нас получится”, - сказал премьер.   

Премьеру  представили меры  по усовершенствованию бизнес-среды. В  частности, было отмечено, что в  докладе  Всемирного банка Doing Business 2017 Армения  на 38 месте  среди 190 стран. Наша страна на 3-м месте  в рейтинге  СНГ и на 2-м – в регионе. Программой  правительства на 2017г. предусмотрены  43 мероприятия, из которых 16  имеют прямое  воздействие  на  рейтинговые  показатели. 

Премьер поинтересовался также, сколько  потенциальных инвесторов обратились в министерство. Ему  ответили, что на  сегодняшний  день обратились 224 потенциальных инвестора. У  каждого из 5 инвесторов  деятельность была признана логичной  и получила продолжение.

Главе  правительства были представлены  также предпринимаемые  министерством меры  по импортозамещению.

 



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