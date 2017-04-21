Филипп Киркоров отметит юбилей десятью концертами в Кремлевском дворце

Народный артист России Филипп Киркоров в честь своего 50-летия, которое он отметит 30 апреля, представит обновленное шоу "Я". Первый из десяти трехчасовых концертов состоится в пятницу в Государственном Кремлевском дворце. Как передает Арменпресс, об этом сообщил певец в интервью ТАСС.

"Достаточно емкое название шоу "Я" дало мне возможность по-другому посмотреть на себя. Но осмысление не пришло ко мне сразу, во время премьеры в прошлом году, мы дали более 100 концертов в десяти странах. За это время я нашел себя в каждой песни по-новому, кое-что изменив, кое-что подделав под себя ", - рассказал Киркоров.

Кроме того, в фойе Кремлевского дворца будет работать фотовыставка, посвященная шоу "Я", и будут выставлены 90 самых известных нарядов артиста из клипов и концертных программ разных лет.

ФОТО: Вячеслав Прокофьев/ТАСС