"Нужно быть сильными": мировая реакция на перестрелку в Париже

"От Соединенных Штатов я выражаю соболезнования народу Франции. Это страшные вещи. Страшные вещи происходят в мире сегодня. Это похоже на очередной теракт", - сказал он журналистам на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Паоло Джентилони, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп добавил, что "мы должны быть сильными и бдительными, я давно об этом говорю".

Джентилони присоединился к словам президента США и также выразил соболезнования французскому народу. "Сейчас у него очень сложный период. Это случилось всего за три дня до выборов", - отметил итальянский премьер-министр.

Канцлер Германии Ангела Меркель направила президенту Франции Франсуа Олланду соболезнования в связи с произошедшим в четверг нападением на полицейских в центре Парижа. Об этом сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон потрясен произошедшим нападением на полицейских в центре Парижа.

"Потрясен атакой на сотрудников полиции в Париже. Мои соболезнования жертвам и их близким. Великобритания и Франция едины в борьбе с террором", - написал министр на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.