Президент НКР принял прибывших в Арцах с целью осуществления наблюдательской миссии в ходе конституционного референдума членов делегаций из 5 стран

Президент Нагорно-Карабахской Республики (Республики Арцах) Бако Саакян 20 февраля принял прибывших в Арцах с целью осуществления наблюдательской миссии в ходе конституционного референдума членов делегаций Франции, Германии, Австрии, Испании, Страны Басков, среди которых были парламентарии, дипломаты, политические деятели, правоведы, представители гражданского общества и журналисты.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента НКР, Саакян отметил важное значение наблюдательской миссии со стороны зарубежных делегаций с точки зрения укрепления демократических институтов в республике, представления в разных странах объективной информации об Арцахе и развития двусторонних отношений.

В ходе встречи был затронут также ряд вопросов, касающихся государственного строительства, внешней и внутренней политики НКР, региональных процессов.