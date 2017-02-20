По положению на 17:00 в конституционном референдуме в НКР приняли участие 63.69% от общего числа избирателей

По данным, полученным с избирательных участков, по положению на 17:00 в конституционном референдуме в Нагорно-Карабахской Республике (Республике Арцах) приняли участие 65 тыс 439 избирателей или 63.69% от общего числа избирателей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил журналистам секретарь ЦИК НКР Сергей Мелкумян.

В НКР началось голосование на конституционном референдуме. Утром в 8:00 20-го февраля открылись избирательные участки, один из них – в Ереване, в постпредстве НКР, один - в ИТУ «Шуши». На участие в референдуме имеют право 102. 757 человек.

На избирательных участках будут работать 2.222 членов избирательных комиссий, 68% из них – беспартийные. За выборами будут наблюдать 104 международных наблюдателя из 30 стран, 103 местных наблюдателя, представители более 80 СМИ. Избирательные участки закроются в 20:00.