Армении не нравится, что Азербайджан покупает вооружение у России: Эдвард Налбандян

Армении, конечно, не нравится, что Азербайджан покупает вооружение у России. Как передает Арменпресс, об этом в интервью «РИА новости» сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«Конечно, нам не может нравиться то, что Азербайджан покупает вооружение у нашего союзника, который прилагает много усилий в том числе и во взаимодействии с Арменией в качестве сопредседателя Минской группы для сохранения мира и стабильности в нашем регионе», - отметил министр.

Он подчеркнул, что Армения вынуждена прилагать все усилия для сохранения баланса сил в регионе и недопущения новых витков эскалации, новой войны.

«Что касается гонки вооружений, не Армения угрожает развязать новую войну, не Армения кичится цифрами своего военного бюджета и количеством закупаемого оружия, не Армения нарушает нормы ДОВСЕ. К чему это приводит, мы стали свидетелями в апреле прошлого года, когда развязанная Азербайджаном военная авантюра сопровождалась средневековыми варварствами, в том числе против мирных жителей, против детей, женщин, стариков, грубейшими нарушениями международного гуманитарного права.

Естественно, что в этих условиях мы вынуждены прилагать все усилия для сохранения баланса сил в регионе и недопущения новых витков эскалации, новой войны», - сказал Налбандян.