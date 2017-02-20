Без участия Степанакерта урегулирование нагорно-карабахского конфликта невозможно: глава МИД Армении

Без участия Степанакерта урегулирование нагорно-карабахского конфликта невозможно. Как передает Арменпресс, об этом в интервью «РИА новости» сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«Нагорный Карабах реально вовлечен в переговорный процесс, но на данном этапе не в полноценном формате, то есть нет прямых переговоров карабахской стороны с азербайджанской из-за нежелания последней», - подчеркнул Налбандян.

По словам министра, во время своих визитов в регион сопредседатели Минской группы ОБСЕ, а также действующий председатель ОБСЕ встречаются с руководством Нагорного Карабаха, слушают точку зрения Степанакерта.

«Без участия Нагорного Карабаха урегулирование конфликта невозможно. Это прекрасно понимают и об этом говорят посредники. Азербайджанская сторона попросту притворяется, что якобы не понимает, пряча голову в песок, хотя во всех рабочих документах, обсуждавшихся за последние годы, закреплено непосредственное участие карабахской стороны в разработке соглашения о всеобъемлющем урегулировании конфликта», - подчеркнул глава МИД Армении.