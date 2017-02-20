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Армения активно поддерживает переговоры вокруг создания зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом


Армения активно поддерживает переговоры вокруг создания зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом. Как передает Арменпресс, об этом в интервью «РИА новости» сказал министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян.

«В данный момент обсуждается возможность создания зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом, которое мы, конечно же, активно поддерживаем», - отметил Налбандян.

Министр также подчеркнул широкие перспективы привлечения иранского бизнеса в Армению. «Мы продолжаем работу в направлении улучшения бизнес-среды и инвестиционных возможностей друг для друга. Важной вехой в этом процессе стала ликвидация визового режима между нашими странами, что также будет способствовать углублению двусторонних торгово-экономических связей», - подчеркнул Налбандян.



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